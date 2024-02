Scassina vetrina e ruba oggetti di antiquariato | 36enne bloccato dalla polizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Palestro, 29 febbraio 2024 – Hato ladi un negozio didi piazza XXX e XXXI Maggio a Palestro con l’aiuto di un complice, si è impadronito di una borsa da donna in cuoio e di una motocicletta giocattolo elettrica. L’azione dei ladri, avvenuta intorno alle 6 di ieri mattina, non è sfuggita a un cittadino che ha avvisato i carabinieri. I militari della stazione di Robbio, intervenuti tempestivamente, hanno intercettato i due ladri. Ma mentre il complice è riuscito a dileguarsi un trentaseienne di origine tunisina, senza fissa dimora, è statocon la refurtiva e denunciato per furto aggravato. Per l’uomo, irregolare sul territorio italiano, è arrivato anche l’ordine di espulsione del questore di Pavia.