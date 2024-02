Rivoluzione pubblicitaria | Kiamami Valentina e la nostra scommessa sull’Intelligenza Artificiale nel 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – In collaborazione con:Nel contesto sempre più competitivo del nostro settore di arredo bagno, abbiamo deciso di fare una mossa audace per lacampagnadel: abbiamo deciso di abbracciare l’intelligenza(IA) come alleato chiave nella ridefinizione dellaimmagine aziendale. Lascelta di integrare l’IA è stata motivata dalla volontà di andare oltre gli approcci convenzionali, sfruttando appieno le potenzialità della tecnologia per creare un impatto duraturo nella mente dei consumatori. Questo ci ha permesso di connetterci in modo più profondo con il nostro pubblico, facendo evolvere lain un contesto moderno, senza però ...