Rassegna teatrali Anita Bollati: "Investiamo nella cultura locale": Approvata la 24esima edizione della Rassegna dedicata ad Anita Bollati, artista simbolo del teatro dialettale. Anita Bollati fu una storica animatrice del teatro a Cantalupo, diventando un idolo local ...ilgiorno

Carani, su il sipario: tutti i concerti e gli eventi: Manca davvero pochissimo all’attesa riapertura del Teatro Carani di Sassuolo. Sabato alle 10 in piazza Garibaldi la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, mentre alla sera toccherà a ...msn

Corti Circuito. Attori amatoriali in maratona: La prima edizione del 2023 ha riscosso un enorme successo, non solo dal pubblico che ha assistito ai vari spettacoli, ma anche da parte dei diversi gruppi teatrali, locali e non, che hanno così potuto ...lanazione