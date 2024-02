Probabili formazioni Verona-Sassuolo | ventisettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ledi, gara valida per ladi, in programma alle 12:30 di domenica 3 marzo nella cornice del Bentegodi. Tutto pronto per uno scontro diretto per la salvezza: Marco Baroni non vince dalla ventesima. Emiliano Bigica, in attesa del rientro di Domenico Berardi, cerca la scossa con i giocatori a disposizione. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti e i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Marco Baroni ed Emanuele Bigica. A questo link i diffidati.– Spazio al 4-2-3-1. ...