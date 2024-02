Probabili formazioni Atalanta-Bologna | ventisettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 3 marzonella cornice del Gewiss Stadium. Dopo l’impegno infrasettimanale contro l’Inter, il secondo consecutivo a San Siro, i bergamaschi tornano in campo e lo fanno tra le mura amiche. Di fronte però c’è la sorpresa del campionato, ildi Thiago Motta, a caccia di un posto in Champions League. Uno scontro diretto tutto da seguire e che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it nel corso della settimana vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Prima però ecco i focus sulle possibili ...