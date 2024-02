“Non ascoltiamo i ragazzi”. Il prof più noto del web accusa gli adulti dopo le manganellate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Pisa e Firenze, 29 febbraio 2024 – ”Quando parlano ci danno fastidio. Vogliamo che i giovani stiano solo buoni e zitti, altrimenti ci importunano e questo non sta bene. Noi, siamo così, non sappiamo ascoltarli". Sugli scontri fra studenti e polizia a Pisa e sulle contraddizioni della nostra società interviene Enrico Galiano. Insegnante di italiano, storia e geografia alle scuole medie di Pordenone, è uno deiessori più noti d’Italia. Creatore della webserie ’Cose da’ (che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook) ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che ’imbrattano’ le città di poesie. E’ anche uno scrittore di successo. "Il video degli scontri? Certo, ho visto. Come tante persone anch’io mi sono chiesto se fosse ‘normale’ e mi sono immediatamente dato una risposta". ...