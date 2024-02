MTV EMAs 2024 | appuntamento a Manchester nella nuova Co-op Live Arena

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si terranno a, in Inghilterra, gli MTV. Giunta alla sua 30esima edizione, la più grande celebrazione mondiale della musica torna in Inghilterra e per la prima volta a. In diretta dalla nuovissimaCo-op– costruita per l’occasione – lo show vedrà sul palco i più grandi artisti del panorama musicale internazionale. I premi saranno trasmessi domenica 10 novembresu MTV in oltre 150 paesi e, ove disponibile, anche su Pluto TV e Paramount+. «Gli MTVsono tra le più importanti e attese serate nel panorama musicale allo globale che riunisce le grandi star mondiali dando vita a performance iconiche e memorabili. – ha commentato Bruce Gillmer, Presidente di ...