LIVE – Trento-Berlino | ritorno quarti Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Latestualedi Trentino Itas-Recyclings, partita dideidi finale della Cev2023/di. Gli uomini di Fabio Soli, dopo la netta vittoria dell’andata, scendono sul campo di casa per conquistare almeno due set e assicurarsi così il passaggio del turno. La compagine tedesca va invece a caccia dell’impresa in trasferta, ma deve vincere in tre o quattro set per riuscire quantomeno a rinviare il verdetto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 20.30 di giovedì 29 febbraio alla il T Quotidiano Arena di, in Italia. Sportface.it vi terrà ...

22-25 Scappa la pipe di Plotnytskyi, si va al quarto set. 22-24 Pipe di Michieletto, Perugia non riesce a tenerla ... (oasport)

20:11 OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:10 I Block Devils si ... (oasport)

Alto Adige, valanga a Racines: un morto e due feriti gravi: La slavina, di medie dimensioni, si è staccata nel pomeriggio travolgendo tre escursionisti, uno dei quali è deceduto. Altri due sono invece ricoverati in rianimazione a Bolzano in condizioni critiche ...tg24.sky

Tgr in 60 secondi di martedì 27 febbraio: Sono 98 gli orsi con più di un anno in Trentino. La statistica, comunicata dalla provincia durante la conferenza chiesta dalle minoranze consiliari. Complessivamente in Trentino ci sono circa 120 esem ...rainews

