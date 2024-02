La frana sulla provinciale | l’appello per riaprire la strada | La Provincia ci aiuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lamporecchio (Pistoia), 29 febbraio 2024 – “Ladel Montalbano sta generando immensi disagi per lavoratori, famiglie, studenti. Ladi Pistoia deve fare qualcosa per ripristinare quanto prima almeno il senso unico alternato, oppure deve creare un piano alternativo per evitare ulteriori disagi per la mobilità da e verso la piana di Pistoia". È un appello condito da molta preoccupazione quello che Alessio Torrigiani rilascia il giorno dopo l’ufficializzazione dei nuovi problemi di frane emersiSP9. Il sindaco di Lamporecchio già nei giorni successivi al primo smottamento aveva ricevuto le prime lamentele degli abitanti del San Baronto per una mobilità trasformatasi in un vero e proprio disagio. Ora però, dopo il nuovo sopralluogo dei tecnici della ...