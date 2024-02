Inter | Bastoni | “Questi risultati una rivincita per noi | il mister e lo staff”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il difensore dell’Alessandrocommenta ai microfoni di DAZN la vittoria contro l’Atalanta, partita terminata 4-0: “Il nostro percorso va avanti da diversi anni e anche chi c’è da più tempo sta maturando per raggiungere certi traguardi. Dobbiamo guardare partita per partita e continuare su questa strada. Siamo felici e stiamo tutti bene insieme. Come diciamo già da molto tempo, la finale di Istanbul ci ha insegnato tanto. Abbiamo perso una grande opportunità, ma ci ha dato tanto a livello di unione e consapevolezza. Abbiamo capito quanto è bello giocare partite così importanti e come fare per arrivarci”. Prosegue poi:“Sappiamo bene l’importanza della forza del gruppo. Dopo il periodo dello scorso anno pieno di sconfitte siamo stati tutti in discussione:sono una...

Alessandro Bastoni è stato ammonito al 76? di Inter-Atalanta . Si tratta di un giallo pesante per il giocatore, che era diffidato e salterà la gara in casa ... (inter-news)

Inter, Bastoni: "È ANCHE LA NOSTRA RIVINCITA": "La finale di Istanbul ci ha lasciato e dato tanto, a livello di consapevolezza e di forza. Siamo felici e contenti di raggiungere questi traguardi.sportmediaset.mediaset

Inter-Atalanta, straordinari per il Var: l'analisi degli episodi: Al 13' il gol di De Ketelaere viene annullato dopo "on field review" dell'arbitro Colombo, richiamato da Di Paolo per un tocco di mano (quasi impercettibile) di Miranchuk, che si era anche scontrato ...sport.sky

Le pagelle di Inter-Atalanta: Lautaro one man show, Asllani masterclass: Avere un quarto come lui fa stare più che tranquillo Inzaghi. Alessandro Bastoni 6,5 – Se il Var annulla il vantaggio dell’Atalanta è merito suo che anticipa Miranchuk immolandosi per la causa. Non ...ilgiornale