Indicazioni per la zona industriale

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Un tir che sbaglia strada nel Morianese, e che invece di arrivare nellafinisce sul piazzale della chiesa di San Gemignano di Moriano, arenandosi per ore e ore e provocando seri danni all’asfalto della piazza. È successo martedì e il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci, su richiesta di alcuni cittadini del paese, ha presentato una raccomandazione durante l’ultima seduta del Consiglio comunale. “Purtroppo questa è un criticità che si ripete spesso e crea grossi problemi alla cittadinanza - spiega Bianucci - La questione nasce dal fatto che laè poco segnalata, e per questo ho raccomandato all’amministrazione comunale, oltre ad attivarsi per un pronto ripristino del piazzale (valutando il recupero dei costi) di procedere all’istallazione di ...

