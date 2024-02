Il ministro degli Esteri ungherese | «Ilaria Salis fa parte di una gang di estremisti di sinistra Navalny? Ha usato parole razziste» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Gli arresti domiciliari in Italia per? «Questo dipenderà dal processo in tribunale, che è un organo indipendente. Questa signora è venuta in Ungheria comedi unadidie ha picchiato persone innocenti. Perché i media italiani non mostrano queste immagini? Stupefacente che dall’Italia si cerchi di intervenire su un caso giudiziario». Queste ledelPéter Szijjártó al Tg1.che fanno discutere. Non solo per la celerità con cui ilgiudica la vicenda della maestra detenuta a Budapest. In meno di un minuto e mezzo l’esponente del governo guidato ...