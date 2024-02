Il leccio caduto Un tonfo rumoroso che squarcia il velo su Villa Borbone

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Viareggio, 29 febbraio 2024 – Il crollo delsecolare nel parco dimette in crisi l’interrogativo filosofico di George Berkeley: anche se nessuno l’ha sentito cadere (è successo di notte) quell’albero ha fatto rumore. Perché ha sollevato, insieme ad una grande zolla di terra, anche una voce sulle condizioni di degrado della storica dimora Arciducale, per la quale la Sovrintendenza di Lucca – a seguito di un sopralluogo svolto con i carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale – già lo scorso dicembre ha inviato una lettera all’ufficio cultura del Comune. Sottolineando le criticità riscontrate sull’immobile, così come nel parco circostante, e chiedendo all’Ente di provvedere "alle necessarie verifiche tecniche e ai conseguenti interventi di ripristino ed eventualmente di restauro". Il sopralluogo è nato ...

