Famiglia evacuata per frana | Ho visto la terra scendere e arrivare sempre più vicina a noi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Coreglia Antelminelli (Lucca), 29 febbraio 2024 – Diversi i danni che il forte maltempo, che nella giornata di martedì ha interessato la Valle del Serchio. Una delle situazioni più critiche viene segnalata nella frazione di Tereglio in località Lo Stradone, siamo nel comune di Coreglia Antelminelli, dove un importante movimento diè sceso dal versante a monte, abbattendo il muro di protezione di una abitazione sottostante, andando poi a invadere l’area circostante e occupando in parte anche la viabilità a valle. L’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca, partiti dalla sede distaccata di Orto Murato, ha arginato il fenomeno, anche se si è reso necessario evacuare lache in quella casa viveva. Il sindaco Marco Remaschi ha, infatti, messo in atto il protocollo del caso attivando l’ordinanza di sgombero, in attesa di più ...

