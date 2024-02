Compleanno di Rossini Visite gratis e musica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) E’ arrivata la data clou del calendario delle “Settimaneane“ con il giorno deldinato a Pesaro il 29 febbraio 1792. E proprio per questa giornata speciale, Casae il Museo Nazionaleoffrono un’apertura gratuita per l’intera giornata. La casa natale del compositore si visita dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; un omaggio attende i visitatori e per i più piccoli sarà allestito un piccolo angolo laboratoriale (info 0721 387357). Il Museo di Palazzo Montani Antaldi apre le sue porte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (info 0721 1922156). Sempre il Museo Nazionale, più precisamente la sala degli Specchi, alle 11 accoglie la conferenza di presentazione dell’attività editoriale della Fondazione. ...