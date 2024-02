“Ce l’abbiamo | ha firmato” Isola dei Famosi 2024 | la storica attrice prima concorrente ufficiale

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Manca sempre meno al debutto di una rivoluzionaria L’dei2023, doveva esserlo pure quella del Grande Fratello 2023 quindi è tutto da vedere su tale aggettivo, e sono i emersi i primi possibili nomi. Vladimir Luxuria non avrebbe sbarrato le porte a chi lavora in rete e non solo. Il quadro si sta delineando. C’è una possibile futurail cui nome sta balzando più prepotentemente degli altri, online, ma è ancora tutto da vedere e si sta parlando solo di indiscrezioni che dovranno trovare le dovute conferme, smentite che siano. L’deista prendendo forma e una forma molto, molto, elettrizzante.dei, è: la...