Banca mondiale | necessari più fondi per favorire l' occupazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il presidente della, Ajay Banga, ha lanciato un allarme sulla "tempesta perfetta di sfide intrecciate che sta esacerbando la disuguaglianza a livello globale: il calo dei progressi nella lotta contro la povertà, la crisi climatica, l'insicurezza alimentare e i conflitti". In una nota divulgata a margine dei lavori dei ministri dell'Economia del G20 in corso a San Paolo ha affermato che uno dei modi migliori per ridurre la disuguaglianza èl', "tuttavia nei prossimi 10 anni, 1,1 miliardi di giovani nel Sud del mondo diventeranno adulti in età lavorativa ma nello stesso periodo che saranno creati solo 325 milioni di posti di lavoro". In questo contesto, sostiene Banga, l'Associazione internazionale per lo sviluppo (Ida) ha bisogno di maggioriper portare avanti la ...