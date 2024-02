Vestiti anziché gioie Traditi dall’allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nonlli, ma. I ladri che hanno visitato un appartamento in viale Golgi non hanno trovato oro, che i proprietari non tenevano in casa, ma hanno portato via capi d’abbigliamento e 50 euro in contanti. Il furto è stato messo a segno l’altro nel pomeriggio tra le 14 e le 19, in assenza dei padroni di casa che lo hanno scoperto solo al rientro, trovando tutte le stanze messe a soqquadro. I ladri erano entrati forzando la finestra della cucina, al piano rialzato. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo quando ormai i responsabili erano già lontani. A Broni invece, intorno alle 20 in via Novarini, i ladri non sono neppure entrati nella casa indipendente che hanno solo tentato di depredare. Per introdursi nell’abitazione hanno infatti forzato la porta finestra del soggiorno ma è scattato subito l’allarme, ...