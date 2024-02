Nuova Casa di Comunità Ambulatori | uffici e servizi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dadella salute adi. Con la visita di ieri mattina del presidente della Regione, Eugenio Giani, si è dato il via ai lavori per l’ampliamento della struttura di via Fleming a Pontedera. Verrà realizzato un secondo piano, capace di ospitare 10 nuovi, oltre che spazi per le associazioni di volontariato, uno amministrativo, una sala riunioni e i locali di supporto (igienici, depositi, locali tecnici ecc.). Un intervento da 1,7 milioni di euro interamente finanziato dal Pnrr tramite la Regione Toscana da completare entro dicembre 2025. "Le Case della Salute possono diventare Case dise hanno spazi e attrezzature appropriate – spiega il governatore Giani –. Ladideve ...