Molto prima dei vaccini anticovid | anche altri esseri viventi scambiavano messaggi usando l' Rna

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ho scritto su queste pagine circa il fatto che, con l’avvento deia mRNA, è come se avessimo iniziato a “parlare” direttamente con le cellule del nostro corpo, impartendo un comando scritto nella lingua delle basi nucleotidiche. Quello che l’uomo sviluppa grazie alle proprie capacità culturali e specificamente per mezzo della ricerca scientifica, tuttavia, èspesso già presente in natura; e questo modo di comunicare per mezzo didi RNA scritti in “lingua nucleotidica” è infatti già diffuso in organismi antichissimi, come ha definitivamente dimostrato uno studio recente appena pubblicato sui prestigiosi Proceedings of the National Academy of Sciences. Un gruppo di ricercatori di diverse nazioni ha dimostrato che, attraverso piccole vescicole grasse simili ai liposomi in cui sono ...