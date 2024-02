Massaggi terapeutici Ma non ne avevano titolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il locale pubblicizzava servizi di ‘’ e quando gli inquirenti sono entrati all’interno per un’ispezione, hanno scoperto come gli operatori effettuassero ‘cicli’ di riabilitazione pur non avendo alcunper proporli ed effettuarli. E’ iniziato il processo, ieri, nei confronti di due cittadine cinesi che sono state accusate di abuso dell’esercizio della professione di fisioterapista. I fatti risalgono al 2018 quando il centrofu sottoposto ad una ispezione, volta appunto a verificare il rispetto della normativa vigente. Le due indagate poco tempo primaaperto il citato centro dia Formigine dove, in teoria, svolgevano‘rilassanti’, rivolti al benessere della persona. Nulla a che vedere con eventuali ...