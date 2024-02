Inter da stropicciarsi gli occhi | umiliata l’Atalanta | Inzaghi merita il rinnovo a vita!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non ci sono più aggettivi per definire la forza dell’, una squadra quasi perfetta e in grado di imporsi anche in Champions League. La vittoria dello scudetto è sempre più vicina e nel recupero della 21ª giornata di Serie A è andato in scena forse lo scatto decisivo verso il primo posto. Partita a senso unico a San Siro e risultato di 4-0. Contro la Salernitana? Il Sassuolo? No,, una delle squadre più in forma del campionato di Serie A. Dopo il gol annullato a De Ketelaere, i padroni di casa si scatenato e la partita è già in archivio nei primi 45 minuti con i gol realizzati da Darmian e Lautaro Martinez. Nella ripresa la squadra di Simonecontrolla e chiude definitivamente i conti con Dimarco e Frattesi. Gli ospiti non sono stati mai in grado di reagire. La partita-Atalanta ha regalato ...