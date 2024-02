Ferragnez | tornano a luccicare gli anelli nuziali Sta finendo una commedia | o era un' operazione di marketing?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Da una donna scaltra come Chiara Ferragni, ormai sappiamo che ci si può aspettare di tutto. Vendere il nulla, o per meglio dire fare soldi con le immagini, se non i sogni, è il suo mestiere. L'imprenditrice digitale non sarebbe restata in eterno a subire le continue accuse mosse dalla Lucarelli, dal