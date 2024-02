Elly Schlein Pd | «Giorgia Meloni si può battere se restiamo uniti»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La segretaria del Partito Democraticosi è concessa un “bella ciao” per festeggiare la vittoria di Alessandra Todde in Sardegna. E oggi in un’intervista a Repubblica dice che dall’isola «è arrivato un bel segnale: è la nostra prima reconquista e non sarà l’ultima, questo è il mio messaggio per». Mentre la prossima tappa è la sfida in Abruzzo «dove il centrosinistra stavolta al completo ci può regalare un’altra sorpresa. Ma anche la costruzione del campo dell’alternativa, a cui lavoro sin dal principio con spirito testardamente unitario. La vittoria di domenica dimostra due cose: che la premier non è imbattibile e che se stiamo insieme tutto diventa possibile». Ma il risultato dimostra soprattutto che «se siamola destra si può. L’unità e la ...