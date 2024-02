Che sorpresa | l’ascensore sociale funziona

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Si dice che in Italiasia bloccato da anni. Le possibilità che hanno i giovani di scalare la piramide e ricoprire incarichi più importanti e meglio remunerati è inferiore alla media dei Paesi industrializzati. La storia di Filippo Gori, rampante banchiere under 50 che guida il colosso Jp Morgan in Europa, Medio Oriente e Africa dimostra il contrario: da una famiglia di macellai con negozio nel centro a San Giovanni ai vertici dell’alta finanza planetaria passando dalla Bocconi e da una carriera in Jp Morgan iniziata nel 1999 e che ha portato il presidente Mattarella a nominarlo ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia nel 2021. Lavorerà a Londra ma porterà sempre nel cuore il suo Valdarno in cui ritorna ogni volta che può.