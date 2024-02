Camorra | arsenale da guerra nelle palazzine popolari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Napoli, 28 feb. – (Adnkronos) – Otto fucili d’assalto nascosti in un borsone e pronto e all’uso. I carabinieri hanno scovato undadellasui tetti delle caseal lotto 4 del rione Moscarella, a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Le armi daerano sulla tettoia di un box, in un borsone sportivo. La scoperta è dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia. Coperto da erbacce, edera e da rami secchi, un borsone di tela blu poggiava sulla lamiera barcollante di un piccolo box abusivo. All?interno, erosi dalle intemperie e dalle piogge ma perfettamente funzionanti, 8 armi da fuoco pesanti. Un fucile d?assalto Ak47 (Kalashnikov), un fucile a pompa SPAS cal 12, di quelli capaci di sfondare una porta. E poi due fucili ...