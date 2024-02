Atletica | Mondiali indoor 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Furlani | Dosso e il peso fanno sognare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’Italia si presenterà con grandi ambizioni aidileggera, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. La compagine tricolore sarà formata da ventuno azzurri, tra cui spiccano alcune punte di diamante pronte a battagliare per le medaglie nel massimo contesto internazionale in sala. Mattiae Catalin Tecuceanu si presenteranno forti della miglior prestazione mondiale stagionale. Il 19enne laziale ha firmato un salto in lungo da 8.34 metri agli Assoluti di Ancona e sarà tra i favoriti per il podio, pronto a battagliare con una concorrenza stellare guidata dal greco Miltiadis Tentoglou, pronto a difendere il titolo iridato al coperto. Il 24enne veneto ha corso gli 800 metri in 1:45.00 a Madrid e potrebbe stupire, ma molto dipenderà dal tipo di ...