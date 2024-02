Un modellino per la nostra città ideale ricca di parchi | orti urbani ed energia rinnovabile

(Di martedì 27 febbraio 2024) La. Prima delle vacanze di Natale, ci è stato proposto un interessante progetto sull’ecologia, che si è sviluppato all’interno della classe III A: la professoressa di lettere ci ha guidati nella costruzione dellaed eco-sostenibile. Abbiamo iniziato col dividerci in gruppi, che avrebbero dovuto creare unda presentare e realizzato con materiali riciclati, assieme ad una presentazione; in questo modo abbiamo esercitato le nostre capacità di collaborare, di prendere decisioni ecologiche e di applicare quanto imparato nelle lezioni di educazione civica tenute da diversi docenti. Ilsi è sviluppato non solo in classe, ma anche a casa, dove ci siamo impegnati per dare vita alle nostre idee usando scatole, sassi, ...

