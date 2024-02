Tutela del patrimonio | l’Arma incontra gli studenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) PERUGIA - La vicenda della biga di Monteleone per educare i giovani alla legalità. I carabinieri del Nucleoculturale (TPC) di Perugia, in virtù del protocollo d’intesa con il Miur denominato “Contributi deldei carabinieri alla formazione della cultura della legalità“, anche quest’anno hanno organizzato e tenuto alcuni incontri rivolti agli. L’iniziativa, che ha trovato grande adesione da parte delle scuole, ha visto il personale delnella particolare attività di sensibilizzazione attraverso il dialogo diretto con i “ragazzi“ affrontando tematiche di particolare rilevanza e attualità, prendendo in esame quei comportamenti “antisociali“ che costituiscono illeciti di rilevanza penale. Per il territorio dell’Umbria sono state esaminate due intricate vicende di ...