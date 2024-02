Tribunale Mosca condanna Orlov a 2 anni e mezzo di carcere

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ildihato il dissidente Oleg, già copresidente della fondazione Memorial alla quale è stato assegnato il Premio Nobel per la pace nel 2022, a duedi. Olegè accusato di aver ripetutamente denunciato l'aggressione della Russia all'Ucraina. "Ilha stabilito la colpevolezza die ordina unaa duee sei mesi... in una colonia penale di regime generale", ha dichiarato il giudice, secondo quanto riferito da un giornalista dell'AFP presente in aula.

