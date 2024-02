Sardegna | la sindrome di sbagliare candidato | ha perso Truzzu

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Zuppa di Porro. Tutto sulle elezioni in, che divantano il nostro Ohio: chi vince lì, vince tutto secondo ci spiega Repubblica. Dall’amichettismo a michettismo: ladi. Ma adesso però non esageriamo. La follia del superbonus e delle 11 mila imprese create al volo. Giletti in Rai si toglie qualche sassolino con Cairo. Se è bengalese allora può menare la moglie, ci dice Giannino sul Giornale. Scandalo Vannacci. Btp: s’impenna il loro valore. #rassegnastampa27feb L'articolo proviene da Nicola Porro.