Sampdoria-Cremonese | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questa sera alle 20.30, allo stadio Luigi Ferraris, laaspetta lanella sfida valida per la ventisettesima giornata del campionato diB. Come spesso capita in questo turno, si tratta di una sfida dal valore differente per entrambe le, che mirano a posizioni di classifiche ben diverse. L’obiettivo, o nel caso della Samp la speranza, restano comunque i playoff con l’ottica dunque di guardare più spesso in avanti piuttosto che indietro. Andiamo dunque a vedere quali sono le ultime novità sullee dove vedere intelevisiva il matchB: le ultime Crediti foto: U.C. ...