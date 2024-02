Rubano 230mila euro destinati alle cure del figlio disabile per pagarsi uno “stile di vita stravagante”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 27 febbraio 2024) Rebecca e Simon Toloui, una coppia inglese di 62 e 68 anni, è stata condannata a due anni (pena sospesa) per aver lucrato sul: avevano creato una finta azienda che avrebbe dovuto fornire assistenza al giovane. In realtà quei soldi (oltre 200mila sterline) sono stati intascati da loro due per ben 5 anni.