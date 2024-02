Pietro Cristiani C’è tanto entusiasmo attorno al Camaiore»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Con un gol di Borgia (al primo sigillo stagionale) ilbatte 1-0 il Montecatini e si prende il terzo posto in classifica in Eccellenza, scavalcando la Massese, con vista sul secondo posto della Cuoiopelli (da cui ora è a -1). La svolta in casa bluamaranto è arrivata da quando in panchina c’è lui:. Col tecnico ex Tau sono arrivati 31 punti in 15 gare totali, di cui 13 punti fatti solamente nelle ultime 5 partite (tutte senza prender gol)., qual è il segreto del suo? "Non ci sono dei segreti. Ho trovato una squadra forte, nei valori sia tecnici che umani. È un piacere allenare questi giocatori. E poi l’ambiente trasuda calcio e tradizione. Ami trovo proprio bene e sono contento di esserci venuto". Ma adesso guardate anche alla ...