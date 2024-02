Pet Therapy | a Torre de’ Roveri un corso per Interventi Assistiti con Animali

(Di martedì 27 febbraio 2024) Unper diventare specialisti nella Pet: sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione delpropedeutico percon(IAA). Si tratta del primo step del perdi formazione rivolto a tutti coloro che intendono operare nell’ambito come coadiutore dell’animale, referente e responsabile di attività/progetto e veterinario esperto. L’iniziativa è organizzata e promossa da EduC.A., ente accreditato Regione Lombardia, in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato “Segui L’Orma” di Dalmine, da anni impegnata nel favorire il benessere e l’inclusione delle persone grazie al prezioso contributo degli. Ilrispetta le Linee Guida Nazionali del 2015 e prenderà il via il prossimo ...

Entrano in corsia ad allietare la vita dei pazienti costretti alla ‘cattività’ ospedaliera. Non indossano camice e stetoscopio ma rivestono ugualmente un ... (ilrestodelcarlino)

Una serata per capire che cos'è la Pet Therapy: Dog-tori in ospedale grazie all'impegno dei privati: Una serata per capire che cos'è la Pet Therapy. Organizzata da Robinson Pet Shop, il Circolo Aurora ha ospitato un incontro a sostegno degli interventi assistiti con animali destinati al reparto di ...forlitoday

Pet Therapy, ecco come Happy porta il sorriso tra i piccoli pazienti del Gaslini: Happy, Golden Retriever di cinque anni, e la sua coadiutrice Marta Pascucci, ogni martedì e giovedì girano tra i reparti dell’ospedale pediatrico per portare il sorriso ai bambini. Ecco come funziona ...primocanale

Reggio Calabria – “Parliamo di pet- Therapy” Interessante incontro con gli studenti presso il liceo scientifico A. Volta: M.A.T.A “ Luna nuova “ e’ stata invitata dagli studenti ad esporre , spiegare e far conoscere la pet- Therapy , meglio definita come Interventi Assistiti con gli Animali. La presidente della ...strill