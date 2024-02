Mosca | conseguenze legali per chi protesta in onore Navalny

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha definito "provocatori" gli appelli dei sostenitori di Alexeiad azioni disostenendo che si tratta di "inviti a violare le leggi" e ha minacciato "" per "coloro che in qualche modo reagiscono a queste chiamate". Lo riporta l'agenzia Interfax.

Leader G7, 'beni congelati fino a che Mosca non risarcisce Kiev': "Non è diritto della Russia decidere se o quando pagare i danni causati in Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano i 486 miliardi di dollari. (ANSA) ...ansa

Abbattuto un altro aereo spia russo. Kiev rivendica il successo, ma fonti di Mosca: «Colpito da fuoco amico»: Il puntomilitare 625 | A metà gennaio, un caso simile: un velivolo analogo colpito sul Mar d’Azov ...corriere

Putin: “conseguenze per chi interferisce” con l’invasione russa in Ucraina: Un boato, ripetutamente esploso a Odessa, Kharvik, Mariupol, Leopoli e nella capitale Kiev; almeno sette i morti e altre nove i feriti, anche se le esplosioni sarebbero state dirette contro “le difese ...ticinolive.ch