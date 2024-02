Mean Girls | la battuta che ha offeso Lindsay Lohan cancellata dalla versione digitale

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una frase del nuovo film dinon piacque alla star del cult del 2004 ed è statain. Nel nuovo film diuscito poche settimane fa, è contenuta unache, star del primo lungometraggio del 2004 e presente in un cameo anche in quest'ultimo film, non ha particolarmente gradito. Il termine 'fire crotch' è stato associato in maniera ironica ae l'attrice non ha gradito. Dopo l'uscita del film, la rappresentante di, Leslie Sloane, ha dichiarato:"è rimasta molto ferita e delusa dal riferimento nel film". Nel nuovo, Megan Thee Stallion, che interpreta se stessa, mostra ...

