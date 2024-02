Mario Kart nei Simpson | la citazione nell’ultimo episodio della serie animata

(Di martedì 27 febbraio 2024)e isono protagonisti di un crossover nell’ultima puntatacelebre. L’762 andato in onda negli Stati Uniti include una sequenze che si prende gioco delgame di Nintendo. In un sogno di Homer possiamo assistere all’inizio di una gara ispirata a. Lisa veste i panni di, Milhouse diventa uno strano mix con Yoshi e Homer assume il ruolo di Wario. Homer fa questo sogno perché è preoccupato dal nuovo hobby motoristicofiglia. La sequenza, visibile nel post qui sotto, è breve ma divertente e coglie l’essenza delle meccaniche del videogioco. Homer-Wario, ad esempio, si sbarazza deldi Lisa con una ...

L'effetto del film di Super Mario fa ancora sentire i suoi effetti. Spinti i videogiochi mobile, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha superato le 20 ... (dday)

Classifica UK, Mario vs. Donkey Kong scende al terzo posto lasciando il comando ad EA Sports FC 24: Wonder e dagli infermabili Call of Duty: Modern Warfare 3 e Mario Kart 8 Deluxe. Questa settimana non ci sono particolari novità, anche se la prossima classifica sarà senza ombra di dubbio dominata da ...gamingtalker

Usa: ecco la band jazz che suona dal vivo la colonna sonora di Mario Kart durante i tornei: Un gruppo musicale di cinque elementi con sede a Oklahoma City ha dato un il proprio tocco musicale alle competizioni locali nel videogame di Nintendo ...tgcom24.mediaset

Mario vs. Donkey Kong batte Super Mario Wonder e si piazza in cima alla classifica dell'eShop: Scopriamo la nuova classifica dell'eShop, che questa settimana vede un cambiamento al vertice con il sorpasso di Mario vs. Donkey Kong su Super Mario Bros. Wonder.multiplayer