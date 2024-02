Maratona Dune al Cinema al Visionario 27-28 febbraio

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di martedì 27 febbraio 2024) Siete pronti a tornare su Arrakis? Dopo due anni di attesa, arriva finalmente nelle sale il secondo, attesissimo capitolo di, diretto ancora una volta da Denis Villeneuve con protagonisti Thimothée Chalamet e Zendaya! Insieme a loro un cast all star che include Florence Pugh, Léa Seydoux, Austin Butler e Javier Bardem! E per chi non ricordasse bene cosa sia successo nel primo capitolo, da non perdere la doppiain programma almartedì 27 e mercoledì 28, quando sarà possibile vedere in sala sia– PARTE UNO (alle 17.30) sia– PARTE DUE (alle 20.30)! Martedì 27 le proiezioni saranno in V.O. inglese con sottotitoli in italiano, mercoledì 28 in versione italiana. Dopo la morte del padre, è arrivato il momento per Paul Atreides di scoprire le ...