“Lo fanno tutte le notti” Da Simona Tagli bomba su Maddaloni e la coinquilina al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilsi avvia verso le battute finali, con Beatrice Luzzi già nominata prima finalista di questa edizione nel corso dell’ultima diretta, ma gli scontri e le frecciatine non mancano. E il momento ideale per togliersi qualche sassolino dalle scarpe, oltre ai confronti caldeggiati da Alfonso Signorini in puntata, è quello delle nomination. Momento in cui più che un sassolino ne è uscita una. Protagonista è, l’ultima arrivata nella casa. Se lei ha dovuto fare il suo nome in modo palese, Marcoha avuto la possibilità di farlo nel segreto del confessionale. Si sono nominati a vicenda. Lo sportivo ha detto a pubblico e Signorini di non aver digerito l’appellativo “burattinaio” da parte della, dopo appena 10 giorni dal ...