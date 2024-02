La parodia di Joe Biden di Maurizio Crozza diventa virale – Il video

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 febbraio 2024) La situazione politica internazionale è tutt’altro che rosea ma gli italiani, come sempre, riescono persino a riderci su (fino ad un certo punto, almeno). L’attuale Presidente degli Stati Uniti Joeè famoso per le gaffes e, il più bravo imitatore di casa nostra, non ha perso occasione di farne un bersaglio. Il risultato è che ilin cui fa il verso al primo cittadino americano sta spopolando in rete e fra i Repubblicani d’oltreoceano. Vediamo cosa è successo.imita Joee spopola sul web. La valigetta con il pulsante per azionare le armi nucleari La prima puntata della nuova stagione di Fratelli diè andata in onda su Nove lo scorso Venerdì., fra le ...