KVARA-OSIMHEN | IL GEORGIANO GUADAGNA UN DECIMO DELL’ATTACCANTE NIGERIANO

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 27 febbraio 2024)tskhelia1,2 milioni l’anno, una cifra bassa rispetto ai 10 milioni percepiti da. Il Napoli non ha fretta per il rinnovo. CALCIO NAPOLI – C’è una netta differenza di stipendio tra i due gioielli del Napoli, Victore Khvichatskhelia. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, ilpercepisce 1,2 milioni a stagione, una cifra bassa rispetto ai 10 milioni che entrano nelle casse deldopo il recente rinnovo., DIFFERENZA ABISSALE DI STIPENDIO: RINNOVO SENZA FRETTAtskhelia non ha ancora ritoccato l’ingaggio firmato quando è arrivato la scorsa estate dalla Dinamo Batumi. Il Napoli al momento non ha fretta di sedersi al tavolo per prolungare il ...