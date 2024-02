Juventus e Chiesa | ancora nessun passo avanti per il rinnovo | parte il conto alla rovescia | senza firma sarà cessione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Anche febbraio, ormai, è finito. E nemmeno a febbraio si sono registrati passinella trattativa per ildi contratto tra...

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn e Sky dopo la vittoria all'ultimo sul Frosinone: "Io in campo do... (calciomercato)

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa sono i due volti , opposti , della Juventus che vince per 3-2 contro il Frosinone al 95'. Il primo segna... (calciomercato)

REPUBBLICA - Napoli, Ngonge ancora out con il Sassuolo, tenta il recupero per la Juventus: La Repubblica si è soffermata sulle condizioni di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli. "Ngonge ha effettivamente migliorato una manovra offensiva in crisi (prima del ritorno di Osimhen), ma poi si è i ...napolimagazine

Mercato Juve, da Bremer e Rabiot a Yildiz e Chiesa: le PERCENTUALI di permanenza: Tuttosport dà le percentuali. Da Bremer e Alex Sandro a Chiesa e Vlahovic, ecco le probabilità di permanenza alla Juve nel prossimo mercato. Federico Chiesa, probabilità di permanenza: 50% Dusan ...juventusnews24

ECCO QUANDO SI DECIDERA' IL FUTURO DI FEDERICO Chiesa: La Juventus valuta il calciatore almeno una cinquantina di milioni e con un buon europeo alle spalle sarebbe più facile per Chiesa strappare questa valutazione ed un ingaggio di rilievo, soprattutto ...tuttojuve