Incidente sul lavoro | muore schiacciato da un tir in manovra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cesena, 27 febbraio 2024 –suldalla motrice di un mezzo pesante in. Il fatto è accaduto nel Teramano, la vittima è un 66enne di Cesena. La tragedia è avvenuta all’interno dello stabilimento Amadori di Mosciano Sant'Angelo nella tarda serata di ieri. L’uomo è dipendente di una ditta esterna che trasporta materie prime e prodotti finiti tra lo stabilimento di Mosciano e la sede romagnola dell'azienda che lavora pollame. Dopo l’è subito scattato l’allarme: i colleghi dihanno subito chiamato i soccorsi, ma per il 66enne non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’sono in corso accertamenti da parte dei militari di Giulianova. Secondo quanto ricostruito l'infortunio sul ...