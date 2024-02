Immobile insultato si arrampica sulla balaustra | lo tengono in quattro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il calcio ci sta abituando sempre di più alle immagini dello stress dei calciatori all’uscita dal campo. Spesso provocati dalla frustrazione per il risultato della partita o di una prestazione non troppo lusinghiera. È accaduto anche a Cironella gara al Franchi. La reazione diL’attaccante è stato infatti richiamato in panchina dal tecnico per far entrare Castellanos ma all’uscita dal campo alcuni tifosi viola dalla tribuna hanno preso di mira il numero 17 che si è letteralmente imbufalito. Complice l’adrenalina ancora in circolo e la rabbia per il risultato che sta sfumando e un’opportunità sprecata per rimettersi in carreggiata Champions, l’attaccante non riesce a contenersi. Fa uno scatto e si lancia verso ladella tribuna del Franchi. “È imbufalito”, riporta il giornalista di Dazn che si trova a bordo ...