Il pubblico lancia spazzatura addosso alle modelle alla Milano fashion week. Finale con torta in faccia alla stilista

(Di martedì 27 febbraio 2024) La provocazione aveva uno scopo sociale ma l’esito è stato, per la prima volta, quello di una passerella colma dicone modelli bersaglio di rifiuti di ogni genere. Nell’ultimo giorno della, è successo di tuttosfilata di Avavav, marchio svedese che ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2024 in modo alquanto singolare. Lo sfogo delAgli ospiti sono stati infatti distribuiti guanti in lattice e contenitori pieni d’immondizia con l’invito arli contro lee i modelli in passerella. C’era d’aspettarsi che in tanti non raccogliessero il suggerimento e invece, ilsi è scatenato in un liberatorio tripudio di lanci di rifiuti di ...