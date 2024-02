Ho il cuore a destra e sono ghettizzata | vergogna politica contro la cantautrice Ilaria Argiolas

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) «un cantautore. Non credo nelmente corretto ma non voglio essere messa alla gogna come è capitato al direttore d'orchestra, Beatrice Venezi». A raccontare in esclusiva a Libero questa storia che, vedrete, ha del singolare, è, 33 anni, una carriera in ascesa eppure già puntualizzata da una costante: la discriminazione. Non tanto per il fatto di essere innamorata e sposatissima con una donna, la sua Mary «Io e mia moglie ci siamo sposate in Canada nel 2014 a Toronto Cambridge e nel 2019 abbiamo trascritto l'unione anche qui in Italia», quanto per quella che evidentemente viene considerata la sua colpa maggiore: avere ile aver osato scriverlo in una canzone: Io er core ce l'ho a. Quello che in tutto ciò è ancor più ...