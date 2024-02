Gli episodi sfortunati puniscono la Timenet Montelupo capitola | bene il Jolly Fucecchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Giornata piuttosto negativa per le squadre di volley empolesi, maschile e femminile. In campo maschile, ilVolley diè stato sconfitto in casa dal Torretta Volley di Livorno con un risultato netto: 0-3. I tre parziali (21-25, 22-25; 20-25) indicano che anche se c’è stata una certa resistenza da parte dei ragazzi in bianconero, la superiorità del Torretta Livorno si è manifestata in maniera chiara. I labronici sono secondi in classifica e vogliono conservare almeno questa posizione per dispuitare i play-off, mentre i fucecchiesi, a centro classifica, a 11 punti dai livornesi, cercheranno di conservare l’attuale tranquilla posizione. LaEmpoli pallavolo è incappatra in una sconfitta a Brozzi il cui risultato è però bugiardo. Infatti le giallonere hanno perso 3-0 ma i parziali (26-24; 25-22; 26-24) stanno a ...