Fiorentina super con la Lazio | è il rinascimento viola o un episodio? Il mese di marzo dirà la verità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Firenze, 27 febbraio 2024 – C’era da stropicciarsi gli occhi lunedì sera durante, partita vinta daiper 2-1 ma che poteva benissimo concludersi con un punteggio molto più largo., le immagini del matchspumeggianti Dopo aver visto una serie di partite deludenti (alcune anche deprimenti) in questo 2024 (eccezion fatta per la goleada sul Frosinone, che però fa poco testo) contro i biancocelesti si è rivista laspumeggiante, aggressiva, intensa e di qualità disegnata da Italiano. Gonzalez in crescita (rigore sbagliato a parte), Bonaventura efficace nell’inedito ruolo davanti alla difesa e Arthur direttore d’orchestra che detta i ritmi con intelligenza. Unadiversissima da quella ...