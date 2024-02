F1 | Lewis Hamilton sul passaggio in Ferrari | “Ho seguito l’istinto Non lo sapevano nemmeno i miei genitori”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024)è tornato a parlare del suo trasferimento inprevisto per il 2025. Il sette volte Campione del Mondo di F1 sbarcherà a Maranello il prossimo anno, quella che inizierà nel weekend in Bahrain sarè la sua ultima stagione in Mercedes. Nel corso del podcast “F1: Back at Base”, trasmesso sulla BBC, il ribattezzato Re Nero ha dichiarato: “Non ho parlato con nessuno. Non l’ho detto aifino al giorno dell’annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva. Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me“.ha poi pro, raccontando come ha preso la decisione di accasarsi presso il Cavallino Rampante: “È successo tutto molto velocemente e fondamentalmente conoscevo Fred ...